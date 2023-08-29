Президент 2Drots о матче на плавучей платформе: «Зрителей не пустят, возможно. Тогда мы проведем в тишине матч Кубка. В РФС говорили, что пустого стадиона не будет»

Теги ФОНБЕТ Кубок России болельщики Динамо Киров стадионы 2Drots «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Это футбол, брат! Медиафутбол

2Drots не хотят играть матч Фонбет Кубка России в Белокаменке без зрителей.

«Сегодня 28 августа, и мы еще не понимаем, где мы будем играть. Будем ли мы играть в Мурманске? Потому что когда мы договаривались с РФС об этом матче, первое, о чем я спросил – будут ли болельщики?

На что мне сказали: «Да, будет трибуна. Приедут болельщики из Мурманска, еще из каких-то городов. Не будет пустого стадиона». Нам было важно, чтобы наши болельщики могли прийти.

Сейчас последняя информация, что там не будет трибуны. Что, возможно, никого не пустят. Тогда мы будем играть в тишине матч Кубка России. Это странно», – сказал президент 2Drots Евгений Бабенко.

Напомним, матч третьего раунда Пути Регионов Кубка России между кировским «Динамо» и 2Drots планируют провести в селе Белокаменка Мурманской области на плавучей платформе на берегу Баренцева моря.

Прямо в Баренцевом море пройдет матч Кубка России! 2Drots и Киров везут на платформу для добычи газа 😳
 

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6 комментариев

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magentrumen
играйте в Кирове
+14
0
+14
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Всё знаю
Не выходите на игру тогда.
Вот хайпа сможете поймать)
+7
-1
+6
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Заборостроитель
фонбет танцует
+3
-1
+2
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Aleksey Yashin
Матч без зрителей. Никто ничего не выкрикивает неприятного для ушей. Красота! © - Чиновники
+2
-1
+1
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Огюст
Для чего такая "экзотика " , для кого в таких условиях игра , если не будет болельщиков ! ?
+1
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Полуэктов Пётр
А почему вообще в официальном турнире под эгидой РФС разрешено играть в таких условиях?
Почему сам РФС не заинтересован, чтобы их турниры посещали зрители нормально?
До этого вообще планировали на плавучей платформе играть в Баренцовом море. Ау? Вы в своем уме? Это точно всё еще футбольный турнир?
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