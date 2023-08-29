Президент 2Drots о матче на плавучей платформе: «Зрителей не пустят, возможно. Тогда мы проведем в тишине матч Кубка. В РФС говорили, что пустого стадиона не будет»

2Drots не хотят играть матч Фонбет Кубка России в Белокаменке без зрителей.

«Сегодня 28 августа, и мы еще не понимаем, где мы будем играть. Будем ли мы играть в Мурманске? Потому что когда мы договаривались с РФС об этом матче, первое, о чем я спросил – будут ли болельщики?

На что мне сказали: «Да, будет трибуна. Приедут болельщики из Мурманска, еще из каких-то городов. Не будет пустого стадиона». Нам было важно, чтобы наши болельщики могли прийти.

Сейчас последняя информация, что там не будет трибуны. Что, возможно, никого не пустят. Тогда мы будем играть в тишине матч Кубка России. Это странно», – сказал президент 2Drots Евгений Бабенко.

Напомним, матч третьего раунда Пути Регионов Кубка России между кировским «Динамо» и 2Drots планируют провести в селе Белокаменка Мурманской области на плавучей платформе на берегу Баренцева моря.

Прямо в Баренцевом море пройдет матч Кубка России! 2Drots и Киров везут на платформу для добычи газа 😳

