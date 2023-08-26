Ари может сыграть за казахстанский «Уралец» в Медиалиге
Ари может дебютировать в Winline Медиалиге в четвертом сезоне.
«Уралец», пробившийся в групповой раунд МФЛ через стыковые матчи, включил в заявку 37-летнего нападающего.
Об этом в трансляции матча FC DMedia – «Уралец» (0:1) сообщил партнер форварда по команде Алексей Гуркин.
Сам Ари также не исключает своего участия в Медиалиге.
«Я хочу приехать в Россию в сентябре для игры в один из клубов Медиалиги. Есть пара команд, которые мной интересуются, но их названия раскрывать пока не хочу. Мой приезд зависит от того, пройдут они отбор в МФЛ или нет.
Мне еще неделю играть здесь, в Бразилии, дальше – я свободен. Если поступит хорошее предложение, то приеду в Россию на месяц поиграть в Медиалиге», – сказал бывший игрок сборной России.
Сейчас Ари выступает за бразильский клуб «Атлетико Сеаренсе». Во втором сезоне МФЛ он мог сыграть за команду Tamo Junto, но в итоге так и не вышел на поле.
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