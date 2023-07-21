Ари: «Мечтаю о должности президента в «Спартаке». Интересно попробовать себя в роли Федуна»

Ари заявил, что мечтает стать президентом «Спартака».

– Вы говорили, что хотите стать президентом «Зенита» или «Спартака».

– Пока не знаю, в России много классных больших команд. Можно рассматривать посты президента не только в этих двух клубах, но и в ЦСКА, «Динамо», «Локомотиве» и «Краснодаре».

Если честно, то сейчас об этом не думал, пока опыта не хватает. Однако мечта и выбор у меня один – должность президента в «Спартаке». Очень интересно будет себя попробовать в роли Федуна, – сказал экс-футболист «Спартака».