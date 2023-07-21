Ари: «Мечтаю о должности президента в «Спартаке». Интересно попробовать себя в роли Федуна»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Ари Футбол

Ари заявил, что мечтает стать президентом «Спартака».

– Вы говорили, что хотите стать президентом «Зенита» или «Спартака».

– Пока не знаю, в России много классных больших команд. Можно рассматривать посты президента не только в этих двух клубах, но и в ЦСКА, «Динамо», «Локомотиве» и «Краснодаре».

Если честно, то сейчас об этом не думал, пока опыта не хватает. Однако мечта и выбор у меня один – должность президента в «Спартаке». Очень интересно будет себя попробовать в роли Федуна, – сказал экс-футболист «Спартака». 

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27 комментариев

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Uriy walmart
Ответ noti22
Судя по умственным способностям Ари, у него неплохо получилось бы в роли Федуна
Судя по высказываниям о Путине, у него неплохо бы получилось в роли Газзаева президента алании
+54
-3
+51
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noti22
Судя по умственным способностям Ари, у него неплохо получилось бы в роли Федуна
+45
-3
+42
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Игорь Пичугин
Вроде у него Российское гражданство есть, уж сразу лучше в депутаты тогда. Будет о Родине думать, переживать.
+17
0
+17
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bobunsky
Очень интересно будет себя попробовать в роли Федуна.

И это он не про футбол, а про Зарему
+9
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Очки Дани Алвеса
Вот же нездоровые мечты у человека. Либо сидит просто рофлит по телефону. Кем? Директором? Конечно, всю жизнь хотел! Играющим тренером-президентом? Вообще мечта!
+6
0
+6
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Doubler
Ответ Uriy walmart
Судя по высказываниям о Путине, у него неплохо бы получилось в роли Газзаева президента алании
да и президентом России можно побыть, хуже не будет
+7
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Артём Амирджанян
Кто ему звонит?
+5
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+5
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Mark Safa
Ответ Артём Амирджанян
Кто ему звонит?
Мостовой
+3
-1
+2
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S<>M
зачем этому гиббону вообще вопросы задают?
+2
0
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ПавелАвер
ну роль Газзаева он уже хорошо освоил
+2
0
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avcgloronalduMU
занято уже за мостовым ))
+1
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Mark Safa
Ответ Игорь Пичугин
Вроде у него Российское гражданство есть, уж сразу лучше в депутаты тогда. Будет о Родине думать, переживать.
Можно о родине и в Бразилии думать, есть с кого пример брать 😹
+2
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Злобный Конь
Сперва бизнесом займись,закончи хотя бы вуз. А то гопник-гопником.
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Сергей Ли
Ответ Mark Safa
Мостовой
🤣🤣🤣👍
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Cst Cap
Надо сериал снимать. Ари в роли Лёни Федуна. Ау, Netflix! Деньги просто на полу лежат
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Игорь М.
Ответ Очки Дани Алвеса
Вот же нездоровые мечты у человека. Либо сидит просто рофлит по телефону. Кем? Директором? Конечно, всю жизнь хотел! Играющим тренером-президентом? Вообще мечта!
В РФ сидит играющий тренер-президент)) так ещё и освободитель, политик, лидер и борец!
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lazarenkovurij469@gmail.com
Ответ Игорь Пичугин
Вроде у него Российское гражданство есть, уж сразу лучше в депутаты тогда. Будет о Родине думать, переживать.
в баньке с Игорем Валентиновичем)))
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Peter Parker
Ари: хочу вдуть Зареме и купить Педро Рошу
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Ничего Смешного
Он интервью даёт на русском или Юрий Валентинович переводит с бразильского?
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Ivan Petrov
В роли федуна ты можешь побывать только на одну ночь и то если неплохо насыпешь Зареме
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гилберт
Зареме приготовиться.
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Beloded2007
Сразу скажи, как твою жену зовут, чтобы тег создали заранее
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Газонокосильщик Хави
Но делать как мостовой для этого ничего не буду. Просто поставьте. Ходя даже тот же мост сдался
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valderoma
Он адекватный?🤔
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Доктор Верховцев
Ролевые игры! Зарему позови!
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