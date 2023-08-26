«Для «Зенита» и ФК «10» товарищеская игра стала бы крутым событием. Можем встретиться на зимнем Кубке РПЛ». Глава МФЛ о матче

Теги Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Спорт-Экспресс Winline Медиалига ФК 10 Николай Осипов Азамат Мусагалиев Медиафутбол

Николай Осипов рассказал, когда ФК «10» может сыграть с «Зенитом».

Ранее о желании провести товарищеский матч с чемпионом России говорил президент медиафутбольного клуба Азамат Мусагалиев.

«Мы с «Зенитом» объединены наличием «Чисто Питер» в лиге и партнером, букмекерской компанией. Для «Зенита», ФК «10» и для нас это было бы очень крутым событием. Осталось только выбрать дату.

Есть ощущение, что мы можем встретиться на зимнем Кубке РПЛ. Та же «Десятка» в случае чемпионства гарантированно туда поедет. А «Зенит», я думаю, не откажется от предложения своего партнера, букмекерской компании.

В шикарных погодных условиях, на классной инфраструктуре ОАЭ Азамат [Мусагалиев] может показать мастерство своей команды в противостоянии с Сергеем Богдановичем [Семаком]», – отметил глава Winline Медиалиги.

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10 комментариев

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gustavo1097
Ок, а Зениту зачем это? Лучше нормальные спарринги проводить перед второй половиной сезона
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Джиза
Ответ gustavo1097
Ок, а Зениту зачем это? Лучше нормальные спарринги проводить перед второй половиной сезона
При том, что ФК10 даже по меркам медиалиги не топ
+3
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okkervil
Ответ Dinamik1
А с кем еще зениту играть не с Барсой же или Баварией.Медиолига его уровень.
Ну да, то ли дело великая дынама, там уровень МЮ, не менее.
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Александр Чижов
Тут медийшики фанаты грудь себя били бк конторы не помогают и не спонсируют нас школота вы где))))
+2
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okkervil
Ответ Dinamik1
А с кем еще зениту играть не с Барсой же или Баварией.Медиолига его уровень.
Фу, какая гадость. Зачем Зениту об "это" пачкаться?
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Герман Блант
Зачем Зениту с дворовой командой играть))
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Do Cent
Кто эти люди?
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Andrew Kolevatykh
Ответ Александр Чижов
Тут медийшики фанаты грудь себя били бк конторы не помогают и не спонсируют нас школота вы где))))
Назови мне хоть один чемпионат или вид спорта, где букмекеры не спонсируют 99% всего и вся? Ты вообще видел матч РПЛ? Между таймами реклама одних букмекеров, которая повторяется буквально раз 10, одна и та же. Даже высшая лига не нужна никому, кроме них.
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bilbiveter
Ответ Александр Чижов
Тут медийшики фанаты грудь себя били бк конторы не помогают и не спонсируют нас школота вы где))))
Бред, никто, знающий про медиофутбол, не мог сказать такого, потому что почти весь бюджет каждой команды получается от БК
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