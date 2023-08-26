«Для «Зенита» и ФК «10» товарищеская игра стала бы крутым событием. Можем встретиться на зимнем Кубке РПЛ». Глава МФЛ о матче

Николай Осипов рассказал, когда ФК «10» может сыграть с «Зенитом».

Ранее о желании провести товарищеский матч с чемпионом России говорил президент медиафутбольного клуба Азамат Мусагалиев.

«Мы с «Зенитом» объединены наличием «Чисто Питер» в лиге и партнером, букмекерской компанией. Для «Зенита», ФК «10» и для нас это было бы очень крутым событием. Осталось только выбрать дату.

Есть ощущение, что мы можем встретиться на зимнем Кубке РПЛ. Та же «Десятка» в случае чемпионства гарантированно туда поедет. А «Зенит», я думаю, не откажется от предложения своего партнера, букмекерской компании.

В шикарных погодных условиях, на классной инфраструктуре ОАЭ Азамат [Мусагалиев] может показать мастерство своей команды в противостоянии с Сергеем Богдановичем [Семаком]», – отметил глава Winline Медиалиги.

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