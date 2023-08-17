Александр Сапета: «Медиалига – прикольная штука. Подготовка к играм тут на уровне Первой лиги»

Теги Александр Сапета Первая лига Динамо Москва Урал Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев Медиафутбол

Александр Сапета заявил, что ему нравится медиафутбол.

– Ты сказал, что сыграл за «БраДцев», теперь играешь за команду Азамата Мусагалиева. Как ты попал в медиафутбольную тусовку?

– Я всегда тренируюсь, чтобы быть в тонусе. В какой-то момент стали звонить из разных команд и предлагать с ними поиграть. В любом случае профессиональный футбол из жизни пока никуда не ушел. У меня еще точно будет профессиональный контракт.

Честно говоря, мне нравится вся медиафутбольная движуха. Тут есть ребята, которые профессионально были связаны с футболом, они показывают хороший уровень. Подготовка к играм тут на уровне первой пятерки команд Первой лиги. Подготовка качественная, каждый день по две тренировки.

– Пока приставку «экс» не примеряешь?

– Нет, конечно! У меня сил полно и духа полно. Вижу, что могу показывать хороший качественный футбол. Многим молодым игрокам сейчас важно попасть в медиапространство и все. Сейчас люди зачастую знают футбольных блогеров, которые делают челленджи, а профессиональных спортсменов не знают. Интересное время сейчас. В любом случае Медиалига – прикольная штука! – рассказал экс-игрок «Динамо», а ныне – полузащитник ФК «10» из Winline Медиалиги.

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7 комментариев

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Owen_the_Simple
Совершенно верно. Поэтому и место ей на сайтах приколов.
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Антимосковский
Ответ Даниил Чуносов
пока вы будете недовольны появлением места для перезапуска карьеры с хорошими условиями за счёт частного бюджета, эти команды будут показывать результат и приглашены на игры с командами уровня рпл
на игры с командами уровня рпл можно хоть толпу ряженых клоунов во главе с шаманом пригласить, отношения к спорту, как и медиафутбол, это иметь не будет.
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Owen_the_Simple
Ответ Glukinho
например, на этом
Да, получается, что спортс себя идентифицирует как сайт приколов.
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deadjoker
Это типа вышли, покурили, попинали мяч лениво и пошли по домам?
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Glukinho
Ответ Owen_the_Simple
Совершенно верно. Поэтому и место ей на сайтах приколов.
например, на этом
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