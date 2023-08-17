Александр Сапета: «Медиалига – прикольная штука. Подготовка к играм тут на уровне Первой лиги»

Александр Сапета заявил, что ему нравится медиафутбол.

– Ты сказал, что сыграл за «БраДцев», теперь играешь за команду . Как ты попал в медиафутбольную тусовку?

– Я всегда тренируюсь, чтобы быть в тонусе. В какой-то момент стали звонить из разных команд и предлагать с ними поиграть. В любом случае профессиональный футбол из жизни пока никуда не ушел. У меня еще точно будет профессиональный контракт.

Честно говоря, мне нравится вся медиафутбольная движуха. Тут есть ребята, которые профессионально были связаны с футболом, они показывают хороший уровень. Подготовка к играм тут на уровне первой пятерки команд Первой лиги. Подготовка качественная, каждый день по две тренировки.

– Пока приставку «экс» не примеряешь?

– Нет, конечно! У меня сил полно и духа полно. Вижу, что могу показывать хороший качественный футбол. Многим молодым игрокам сейчас важно попасть в медиапространство и все. Сейчас люди зачастую знают футбольных блогеров, которые делают челленджи, а профессиональных спортсменов не знают. Интересное время сейчас. В любом случае Медиалига – прикольная штука! – рассказал экс-игрок « », а ныне – полузащитник ФК «10» из .