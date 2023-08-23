«Чисто Питер» примет NikiFilini 27 августа в Санкт-Петербурге, FC Dmedia и «Уралец» сыграют в Минске 26 августа

Теги Winline Медиалига Starmix календарь Чисто Питер NikiFilini Уралец FC DMedia FC Ars KicksTown Наше Дело Медиафутбол

Winline Медиалига опубликовала расписание ответных стыковых матчей.

26 августа, суббота

Минск

FC Dmedia – «Уралец» – 18:00 (первый матч – 3:3)

27 августа, воскресенье

Москва

FC Ars – KicksTown – 12:00 (первый матч – 3:3)

«Наше Дело» – Starmix – 15:00 (первый матч – 1:2)

Санкт-Петербург

«Чисто Питер» – NikiFilini – 19:00 (первый матч – 2:0)

Победители пар выйдут в групповой раунд МФЛ.

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