«Чисто Питер» примет NikiFilini 27 августа в Санкт-Петербурге, FC Dmedia и «Уралец» сыграют в Минске 26 августа
Winline Медиалига опубликовала расписание ответных стыковых матчей.
26 августа, суббота
Минск
FC Dmedia – «Уралец» – 18:00 (первый матч – 3:3)
27 августа, воскресенье
Москва
FC Ars – KicksTown – 12:00 (первый матч – 3:3)
«Наше Дело» – Starmix – 15:00 (первый матч – 1:2)
Санкт-Петербург
«Чисто Питер» – NikiFilini – 19:00 (первый матч – 2:0)
Победители пар выйдут в групповой раунд МФЛ.
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