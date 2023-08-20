Медиалига еще не приняла решение о введении красного мяча в плей-офф

Winline Медиалига обсудит появление бонусного мяча в плей-офф.

Технический директор МФЛ Дмитрий Кортава сегодня в трансляции стыкового матча FC Ars – Kickstown (3:3) анонсировал появление красного мяча в плей-офф.

Однако президент лиги рассказал, что данное нововведение пока находится на стадии обсуждения.

«Это не окончательное решение. Надо подумать, до 2 сентября есть время. Мы давно обсуждаем эту историю, но решения нет.

Посмотрим, как это сработает в ответных [стыковых] матчах, там будет совсем другой накал. Может быть, оставим», – сказал Осипов.