Чемпион Зимних Паралимпийских игр 2014 по биатлону Александр Проньков – игрок Starmix

Александр Проньков присоединился к Starmix.

Александр Проньков – Чемпион Зимних Паралимпийских игр 2014 по биатлону, заслуженный мастер спорта России.

Starmix – медиафутбольный клуб, участник стыковых матчей за выход в групповой этап четвертого сезона Winline Медиалиги.

Starmix сыграет против команды ММА-промоушена «Наше Дело» 20 августа. Игра пройдет в Москве на стадионе «Москвич». Начало матча – 21:00 (мск).