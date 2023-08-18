Чемпион Зимних Паралимпийских игр 2014 по биатлону Александр Проньков – игрок Starmix

Теги сборная России Паралимпийские игры Наше Дело Александр Проньков Winline Медиалига Starmix Наше Дело Медиафутбол

Александр Проньков присоединился к Starmix.

Александр Проньков – Чемпион Зимних Паралимпийских игр 2014 по биатлону, заслуженный мастер спорта России.

Starmix – медиафутбольный клуб, участник стыковых матчей за выход в групповой этап четвертого сезона Winline Медиалиги.

Starmix сыграет против команды ММА-промоушена «Наше Дело» 20 августа. Игра пройдет в Москве на стадионе «Москвич». Начало матча – 21:00 (мск).

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