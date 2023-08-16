Герман заплатил ФК «Матч ТВ» 100 тысяч рублей за переход Долгушина в «Амкал»

«Амкал» расплатился с ФК «Матч ТВ» за переход Михаила Долгушина.

Президент « » Герман Эль Класико перевел 100 000 рублей с комментарием «На тимбилдинг «Матч ТВ» от «Амкала».

«Некий Герман П. пополнил казну клуба «Матч ТВ». За медийную активность, получается. Ждем, когда Георгий Джикия тоже исправится.

В командном чате началось голосование кого следующего отдадим за тимбилдинг», – сообщают соцсети ФК «Матч ТВ».

Напомним, что вчера Константин Генич пожаловался, что Герман Эль Класико не расплатился за трансфер Долгушина.

Фото: соцсети ФК «Матч ТВ»