Герман заплатил ФК «Матч ТВ» 100 тысяч рублей за переход Долгушина в «Амкал»

Теги Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Матч ТВ трансферы Михаил Долгушин Медиафутбол

«Амкал» расплатился с ФК «Матч ТВ» за переход Михаила Долгушина.

Президент «Амкала» Герман Эль Класико перевел 100 000 рублей с комментарием «На тимбилдинг «Матч ТВ» от «Амкала».

«Некий Герман П. пополнил казну клуба «Матч ТВ». За медийную активность, получается. Ждем, когда Георгий Джикия тоже исправится.

В командном чате началось голосование кого следующего отдадим за тимбилдинг», – сообщают соцсети ФК «Матч ТВ».

Напомним, что вчера Константин Генич пожаловался, что Герман Эль Класико не расплатился за трансфер Долгушина.

Фото: соцсети ФК «Матч ТВ»

1 комментарий

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Гамарджоба Генацвале
Ну все, по СБП без комиссии в этом месяце больше перевести не сможет.
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+3
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