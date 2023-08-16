Генич о переходе Долгушина: «Я все жду, когда нам что-то прилипнет за переход игрока основы»

Константин Генич пожаловался, что Герман Эль Класико не расплатился за трансфер.

В летнее межсезонье из ФК «Матч ТВ» в « » перешел защитник Михаил Долгушин.

«Бей Беги» обращался к нам по 4 футболистам. Джикия поступил солидно и правильно, предупредил об этом, я разрешил ему вести переговоры.

Долгушин ушел в «Амкал» бесплатно. Но я бы предъявил претензии Герману, потому что он не обращался по поводу переговоров с Мишей.

Миша сам мне позвонил, рассказал о предложении «Амкала» и донес, что Герман свяжется. Уже 15 августа, тишина, хотя Долгушин сыграл за них в Кубке России.

Я все жду, когда нам что-то прилипнет за переход игрока основы. Могли бы сетку с мячами подарить. Или одеть нас на МФЛ-4, они хорошо экипированы», – сказал главный тренер ФК « ».