«Шутка, которая переросла в серьезное предложение». Президент «Родины Медиа» Текила о возможной ставке 5 млн рублей на ближайший матч «Реала»

Теги Дмитрий Тарасов Андрей Каряка Реал Мадрид Ла Лига Артем Вяткин Ставки на футбол деньги Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Гасан Рустамов Медиафутбол

Текила высказался о потенциальной ставке 5 млн рублей на ближайший матч «Реала».

Ранее появилась информация, что «Родина Медиа» готова поставить все призовые за победу в третьем сезоне Winline Медиалиги (5 млн рублей) на ближайший матч «Реала» в Ла Лиге.

«Я в качестве шутки написал об этом в группу. Не ожидал, что вся команда меня поддержит! Это шутка, которая переросла в серьезное предложение.

В команде категорически против этой ставки Каряка (главный тренер «Родины Медиа» – Sports.ru), Вяткин и Рустамов. Дима Тарасов (второй президент «Родины Медиа» – Sports.ru) сегодня на тренировке будет разговаривать с Константинычем.

Так как решение должно быть командное, делить выигрыш мы не будем. Либо ставим все деньги, либо всем раздаем по заслугам», – рассказал президент «Родины Медиа» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

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7 комментариев

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bullseye
история на рекламу БК похожа
+15
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Gonzoo
Совсем с жиру бесятся.
+4
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Александр Александрович
Ещё один персонаж масштаба дюбы
+4
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Домоседов
Выглядит как очередной натужный челлендж для привлечения внимания
+1
0
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Nad1r
А зачем тут тег Реала? Мне, как болельщику РМ и другим таким же людям абсолютно плевать как развлекаются медиафутболисты. Мало ли кто на матчи ставит. Новость в чем?
0
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