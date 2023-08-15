«Шутка, которая переросла в серьезное предложение». Президент «Родины Медиа» Текила о возможной ставке 5 млн рублей на ближайший матч «Реала»

Текила высказался о потенциальной ставке 5 млн рублей на ближайший матч «Реала».

Ранее появилась информация, что «Родина Медиа» готова поставить все призовые за победу в третьем сезоне Winline Медиалиги (5 млн рублей) на ближайший матч «Реала» в Ла Лиге.

«Я в качестве шутки написал об этом в группу. Не ожидал, что вся команда меня поддержит! Это шутка, которая переросла в серьезное предложение.

В команде категорически против этой ставки Каряка (главный тренер «Родины Медиа» – Sports.ru), Вяткин и Рустамов. Дима Тарасов (второй президент «Родины Медиа» – Sports.ru) сегодня на тренировке будет разговаривать с Константинычем.

Так как решение должно быть командное, делить выигрыш мы не будем. Либо ставим все деньги, либо всем раздаем по заслугам», – рассказал президент «Родины Медиа» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.