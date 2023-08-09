Анастасия Ивлеева: «Родину Медиа» я знаю. Хочу быть вашим самым большим членом команды»
Популярный блогер Анастасия Ивлеева хочет стать участницей «Родины Медиа».
«О, «Родину Медиа» я знаю. Эти ребята прекрасные. Я хочу быть вашим членом команды, самым большим членом команды.
Срочно рассмотрите меня в качестве участницы. Вам большой привет. Вы молодцы. Футбол наше все», – сказала Ивлеева в разговоре с медиадиректором «РМ» Отаром Кушанашвили.
«Родина Медиа» – медиафутбольный клуб рэпера Текилы и Дмитрия Тарасова, победитель 3-го сезона Winline Медиалиги.
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