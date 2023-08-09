Анастасия Ивлеева: «Родину Медиа» я знаю. Хочу быть вашим самым большим членом команды»

Теги Дмитрий Тарасов Отар Кушанашвили Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Популярный блогер Анастасия Ивлеева хочет стать участницей «Родины Медиа».

«О, «Родину Медиа» я знаю. Эти ребята прекрасные. Я хочу быть вашим членом команды, самым большим членом команды.

Срочно рассмотрите меня в качестве участницы. Вам большой привет. Вы молодцы. Футбол наше все», – сказала Ивлеева в разговоре с медиадиректором «РМ» Отаром Кушанашвили.

«Родина Медиа» – медиафутбольный клуб рэпера Текилы и Дмитрия Тарасова, победитель 3-го сезона Winline Медиалиги.

Ивлеева на вопрос «Месси или Роналду?»: «T-Killah»

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