Анастасия Ивлеева: «Родину Медиа» я знаю. Хочу быть вашим самым большим членом команды»

Популярный блогер Анастасия Ивлеева хочет стать участницей «Родины Медиа».

«О, « » я знаю. Эти ребята прекрасные. Я хочу быть вашим членом команды, самым большим членом команды.

Срочно рассмотрите меня в качестве участницы. Вам большой привет. Вы молодцы. Футбол наше все», – сказала Ивлеева в разговоре с медиадиректором «РМ» Отаром Кушанашвили.

«Родина Медиа» – медиафутбольный клуб рэпера Текилы и Дмитрия Тарасова, победитель 3-го сезона .

Ивлеева на вопрос «Месси или Роналду?»: «T-Killah»