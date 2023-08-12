Сибскана о новичках Winline Медиалиги: «Достойных почти нет. Я бы добавил «Чисто Питер» и «Рому»

Теги Амкал ЛФК Рома Андрей Сибскана Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Сибскана недоволен новыми командами в Winline Медиалиге.

«Достойных почти нет. Наверное, я бы добавил «Чисто Питер» и «Рому»

Увеличение команд? Я не бизнесмен, если это по деньгам выгоднее, наверное, правильно. С точки зрения зрителей – говно, еще больше проходных матчей появится», – рассказал капитан «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Михаилу Грибанову.

Напомним, в 4-й сезон Медиалиги идут 20 команд: все 16 участников 3-го сезона и 4 из 8 новичков, которые получат путевки в основной турнир через квалификацию.

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