Вечеринка с медийным баскетболом пройдет 19 августа в Санкт-Петербурге

Теги Элджей Basement Obladaet Лига Ставок Media Basket Медиафутбол

19 августа BASEMENT и AVG проведут спортивную вечеринку.

Мероприятие состоится в стенах бывшего завода «Арсенал».

Первая часть мероприятия будет посвящена баскетбольным батлам: перед основной сценой, будет установлен баскетбольный корт, на котором пройдут товарищеские матчи между командами Лига Ставок Media Basket – Basement, AVG, HOOPS и Sayonara Boys Элджея.

В промежутках между баскетбольными матчами гостям на площадке пройдут состязания топовых брейкеров. 

Во второй части программы гостей ждет совместная тусовка AVG и BASEMENT. Среди участников OBLADAET, ROCKET, ALBLAK52, FRIENDLY, THUG 52, JOHN HOWEVER, AVG DJ’s, BASEMENT DJ’s.

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