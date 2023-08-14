Виталий Дьяков: «Динамо» не так сильно ощутит потерю Захаряна»

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Виталий Дьяков считает, что отъезд Арсена Захаряна – не проблема для «Динамо».

– Насколько тяжело «Динамо» будет заменить Захаряна?

– Объективно, вокруг Зхаряна было много шумихи: то туда уходит, то сюда уходит. Честно говоря, последний год у него было больше плохих матчей, чем хороших и ярких.

Естественно, «Динамо» потерю ощутит, но, думаю, найдут, кем его заменить. У «Динамо» и так большая скамейка. Есть возможность, если что, кого-то докупить и усилить состав. «Динамо» не так сильно ощутит потерю Захаряна. Если это и будет ощущаться, то только первое время, – рассказал экс-футболист «Динамо» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

6 комментариев

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Александр
Виталя Динамо не заметило когда ты ушёл.
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NEgr17
Я как сейчас помню- Динамо не ощутило потерю Дьякова! А вот потерю Арсена- мы еще ощутим думаю
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T622222
Как можно утверждать, то чего еще не произошло? И как по мне, точно ощутит
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Артём Амирджанян
Ответ T622222
Как можно утверждать, то чего еще не произошло? И как по мне, точно ощутит
И правда, как бы не сглазили
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Viktor Martunov
Ответ NEgr17
Я как сейчас помню- Динамо не ощутило потерю Дьякова! А вот потерю Арсена- мы еще ощутим думаю
Конечно, вон с Балтикой и угловой подать некому было.
+1
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