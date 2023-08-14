Виталий Дьяков: «Динамо» не так сильно ощутит потерю Захаряна»

Виталий Дьяков считает, что отъезд Арсена Захаряна – не проблема для «Динамо».

– Насколько тяжело «Динамо» будет заменить Захаряна?

– Объективно, вокруг Зхаряна было много шумихи: то туда уходит, то сюда уходит. Честно говоря, последний год у него было больше плохих матчей, чем хороших и ярких.

Естественно, «Динамо» потерю ощутит, но, думаю, найдут, кем его заменить. У «Динамо» и так большая скамейка. Есть возможность, если что, кого-то докупить и усилить состав. «Динамо» не так сильно ощутит потерю Захаряна. Если это и будет ощущаться, то только первое время, – рассказал экс-футболист «Динамо» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.