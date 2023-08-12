Баста: «Медифутбол имеет заслуженное внимание. Я хотел сделать медийный СКА Ростов»

Баста не готов собирать медиафутбольную СКА Ростов.

«Медиафутбол? Мы думали об этом. Мне больше нравится профессиональный футбол. Медифутбол – это больше по фану, но он имеет заслуженное внимание у зрителей и болельщиков, интересная штука.

Думали об это, но надо либо делать круто, либо этим не заниматься. У нас есть СКА Ростов, я хотел сделать также медийный клуб СКА Ростов. Но потом я понял, что рубиться в этом, чтобы сделать круто, надо углубиться и всерьез заниматься этим. Либо не делать, чтобы это не был клуб ради клуба, чтобы спонсорских бабок срубить.

Для меня футбол это особый вид спорта. Конечно, было бы интересно. Но сейчас медийные игроки на вес золота. Просто приглашать игроков, которые круто долбятся в футбол? Кайф, чтобы это были известные медийные люди, которые будут играть в футбол», – заявил Баста.

Напомним, что рэпер является владельцем клуба с октября 2019-го.