Баста: «Медифутбол имеет заслуженное внимание. Я хотел сделать медийный СКА Ростов»

Теги СКА Ростов Вторая лига Б Winline Медиалига Вторая лига А Медиафутбол

Баста не готов собирать медиафутбольную СКА Ростов.

«Медиафутбол? Мы думали об этом. Мне больше нравится профессиональный футбол. Медифутбол – это больше по фану, но он имеет заслуженное внимание у зрителей и болельщиков, интересная штука.

Думали об это, но надо либо делать круто, либо этим не заниматься. У нас есть СКА Ростов, я хотел сделать также медийный клуб СКА Ростов. Но потом я понял, что рубиться в этом, чтобы сделать круто, надо углубиться и всерьез заниматься этим. Либо не делать, чтобы это не был клуб ради клуба, чтобы спонсорских бабок срубить.

Для меня футбол это особый вид спорта. Конечно, было бы интересно. Но сейчас медийные игроки на вес золота. Просто приглашать игроков, которые круто долбятся в футбол? Кайф, чтобы это были известные медийные люди, которые будут играть в футбол», – заявил Баста.

Напомним, что рэпер является владельцем клуба с октября 2019-го.

6 комментариев

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Давид Agabekyan
Ему бы сейчас обычный СКА воскресить
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dreamstep
СКА во второй Лиге, его бы оттуда вытащить в ФНЛ. А он уже про медиафутбол поёт.
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Nerazzurri-88
В СКА денежки хоть платят людям?
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nhjgfc2djf
Вася, лучше лишний раз ничего не говори а…
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Edo Milanian
Ответ dreamstep
СКА во второй Лиге, его бы оттуда вытащить в ФНЛ. А он уже про медиафутбол поёт.
Думаешь, рэпер может потянуть фнл?)
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Давид Agabekyan
Ответ dreamstep
СКА во второй Лиге, его бы оттуда вытащить в ФНЛ. А он уже про медиафутбол поёт.
С учётом новой реформы СКА пока вообще в четвёртой лиге
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