«Абсолютно точно лучший и самый ценный игрок сезона». Технический директор Медиалиги Кортава о Малярове

Теги Никита Маляров Дмитрий Кортава Winline Медиалига Родина Медиа Николай Осипов Медиафутбол

Дмитрий Кортава высказался о выборе президентом Winline МФЛ игрока сезона.

«Выдайте Николай Санычу тренерскую лицензию Pro. Понимание игры, игровые действия, движение, игра под давлением.

Абсолютно точно лучший и самый ценный игрок сезона», – написал технический директор Медиалиги.

Напомним, президент Медиалиги назвал лучшим игроком сезона полузащитника «Родины Медиа» Никиту Малярова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий