«Абсолютно точно лучший и самый ценный игрок сезона». Технический директор Медиалиги Кортава о Малярове
Дмитрий Кортава высказался о выборе президентом Winline МФЛ игрока сезона.
«Выдайте Николай Санычу тренерскую лицензию Pro. Понимание игры, игровые действия, движение, игра под давлением.
Абсолютно точно лучший и самый ценный игрок сезона», – написал технический директор Медиалиги.
Напомним, президент Медиалиги назвал лучшим игроком сезона полузащитника «Родины Медиа» Никиту Малярова.
Комментарии