«Чисто Питер», команда ММА-промоушена «Наше Дело» и Starmix сыграют в стыковых матчах за участие в Winline МФЛ-4
Медиалига объявила полный список участников стыковых матчей за участие в МФЛ-4.
Участники стыковых матчей:
1) «Чисто Питер» – медиафутбольный клуб из Санкт-Петербурга. Главный тренер команды – Владислав Радимов.
2) «Наше Дело» – медиафутбольный клуб одноименного ММА-промоушена.
3) D Media – медиафутбольный клуб из Минска.
4) Nikifilini – медиафутбольный клуб одноименного бренда одежды.
5) Kickstown – медиафутбольный клуб одноименного магазина обуви.
6) Starmix – медиафутбольный клуб, ранее участвовавший в МКС-2020 и первом сезоне Winline Медиалиги.
7) FC Ars.
8) «Уралец» – медиафутбольный клуб из Уральска.
Стыковые матчи пройдут 19-20 и 26-27 августа в формате «дом-выезд».
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