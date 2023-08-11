«Чисто Питер», команда ММА-промоушена «Наше Дело» и Starmix сыграют в стыковых матчах за участие в Winline МФЛ-4

Теги Наше Дело Winline Медиалига Starmix Чисто Питер Медиафутбол

Медиалига объявила полный список участников стыковых матчей за участие в МФЛ-4.

Участники стыковых матчей:

1) «Чисто Питер» – медиафутбольный клуб из Санкт-Петербурга. Главный тренер команды – Владислав Радимов.

2) «Наше Дело» – медиафутбольный клуб одноименного ММА-промоушена.

3) D Media – медиафутбольный клуб из Минска.

4) Nikifilini – медиафутбольный клуб одноименного бренда одежды.

5) Kickstown – медиафутбольный клуб одноименного магазина обуви.

6) Starmix – медиафутбольный клуб, ранее участвовавший в МКС-2020 и первом сезоне Winline Медиалиги.

7) FC Ars.

8) «Уралец» – медиафутбольный клуб из Уральска.

Стыковые матчи пройдут 19-20 и 26-27 августа в формате «дом-выезд».

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