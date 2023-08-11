«Раньше медиафутбол был про мечту, а сейчас я уже не знаю про что». Ромарой о непопадании ЛФК «Рома» в стыки за участие в МФЛ-4

Ромарой отреагировал на непопадание ЛФК «Рома» в стыки за участие в МФЛ-4.

«Отдаешь всего себя медиафутболу, не рекламируешь всякую хрень, стараешься не унывать, а тебя даже в стыки не пригласили.

Честно, раньше медиафутбол был про мечту, а сейчас я уже не знаю про что. Я устал.

Всем спасибо, кто верил, что нас возьмут в стыки, кто писал комментарии и делал посты про нашу команду, но таковы реалии. Тут всем пофиг на мнение аудитории», – написал президент ЛФК «Рома».

Итоговый список участников стыковых матчей: «Чисто Питер», D Media, «Наше Дело», Nikifilini, Kickstown, Starmix, FC Ars и «Уралец».

Матчи пройдут 19-20 и 26-27 августа в формате «дом-выезд».