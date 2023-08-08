Драгун, Булыга и Шитов сыграют за медиафутбольный клуб из Беларуси в Медиалиге

Теги Виталий Булыга сборная Беларуси по футболу высшая лига Беларусь Динамо Минск Игорь Шитов Максим Жавнерчик Станислав Драгун Winline Медиалига Медиафутбол

Новичок Winline Медиалиги FC DMedia объявил о сотрудничестве с минским «Динамо».

Медийная команда будет тренироваться и играть на стадионе «Динамо-Юни». 

За FC DMedia сыграют известные белорусские футболисты: Станислав Драгун, Максим Жавнерчик, Игорь Шитов, Виталий Булыга.

12 августа FC DMedia узнает соперника по стыкам за право сыграть в 4-м сезоне МФЛ. Матчи пройдут в формате «дом-выезд», ответная игра состоится в Минске 26 августа.

Булыга, Шитов и Жавнерчик ранее уже играли в МФЛ за GOATS.

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