Драгун, Булыга и Шитов сыграют за медиафутбольный клуб из Беларуси в Медиалиге

Новичок Winline Медиалиги FC DMedia объявил о сотрудничестве с минским «Динамо».

Медийная команда будет тренироваться и играть на стадионе «Динамо-Юни».

За FC DMedia сыграют известные белорусские футболисты: Станислав Драгун, Максим Жавнерчик, Игорь Шитов, Виталий Булыга.

12 августа FC DMedia узнает соперника по стыкам за право сыграть в 4-м сезоне МФЛ. Матчи пройдут в формате «дом-выезд», ответная игра состоится в Минске 26 августа.

Булыга, Шитов и Жавнерчик ранее уже играли в МФЛ за GOATS.