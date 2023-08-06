Зуев о Кутузе в ФК «10»: «Мы договорились. У нас условия было, чтобы он красиво ушел»
Александр Зуев внес ясность в статус перехода Кутуза из «Титана» в ФК «10».
«Мы договорились с ФК «10» по Кутузу. У нас условия было, чтобы он красиво ушел», – заявил президент «Титана».
Напомним, что по регламенту Winline Медиалиги футболист перейти в другую команду без согласия клуба в течение одного календарного года.
Ранее руководитель «Титана» объявлял, что клуб против перехода, а значит, футболист не имеет права на переход.
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