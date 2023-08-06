Зуев о Кутузе в ФК «10»: «Мы договорились. У нас условия было, чтобы он красиво ушел»

Теги Winline Медиалига ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов ЛФК «Титан» Александр Зуев Медиафутбол

Александр Зуев внес ясность в статус перехода Кутуза из «Титана» в ФК «10».

«Мы договорились с ФК «10» по Кутузу. У нас условия было, чтобы он красиво ушел», – заявил президент «Титана».

Напомним, что по регламенту Winline Медиалиги футболист перейти в другую команду без согласия клуба в течение одного календарного года.

Ранее руководитель «Титана» объявлял, что клуб против перехода, а значит, футболист не имеет права на переход.

1 комментарий

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А я носки новые сегодня приобрел
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