Зуев о Кутузе в ФК «10»: «Мы договорились. У нас условия было, чтобы он красиво ушел»

Александр Зуев внес ясность в статус перехода Кутуза из «Титана» в ФК «10».

«Мы договорились с ФК «10» по Кутузу. У нас условия было, чтобы он красиво ушел», – заявил президент «Титана».

Напомним, что по регламенту Winline Медиалиги футболист перейти в другую команду без согласия клуба в течение одного календарного года.

Ранее руководитель «Титана» объявлял, что клуб против перехода, а значит, футболист не имеет права на переход.