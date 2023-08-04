«Победа в МФЛ-2 в Краснодаре». Сэмио о главном событии за его год в 2Drots

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Сэмио высказался о годовщине нахождения в 2Drots.

Защитник присоединился к команде в августе 2022 года.

«Первые разговоры о переходе? Я тогда хороший сезон в «Зеленограде» выдал. Гудай и Кутуз были уже на тот момент в 2D. Сказали, что нужно меня подтягивать. Я сразу ответил: «Давайте».

Главное событие за год? Если брать по трофеям, то победа в МФЛ-2 в Краснодаре на прекрасном стадионе. Только положительные эмоции. Как будто глоток свежего воздуха получил, когда погрузился в медиафутбол!

Главные отличия от профессионального футбола? По началу – вопросы к организации. В профессиональном футболе посолиднее с этим дела обстоят. Но тренировочный процесс сейчас на уровне, все становится более серьезным. Можно сказать, что сейчас мы уже мало отличаемся от профессиональной команды, медиафутбол прибавляет.

Задумываюсь ли о создании ютуб-канала? Конечно, я понимаю, где я нахожусь, мне эта движуха очень интересна. Понимаю, что надо развиваться, а не только играть в футбол. Есть задумки – в скором времени начнем покорять пространства ютуба!» – рассказал защитник 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

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