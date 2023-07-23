Гудай покинул «Зеленоград». Защитник 2Drots совмещал выступления за клубы

Гудай объявил об уходе из «Зеленограда».

«Официально, я покидаю ФК Зеленоград!

Хочу сказать огромное спасибо за прекрасное время проведенное вместе команде, тренерскому штабу, персоналу, руководству и болельщикам, благодарен всем и каждому!

Удачи и успехов в борьбе за чемпионство и в финале кубка! Всегда буду переживать и болеть за вас! Всех люблю, ценю и обнимаю! Еще увидимся на зеленом прямоугольнике», – написал защитник 2Drots.

Футболист совмещал выступления за «Зеленоград» в чемпионате Московской области и за 2Drots в медиафутбольных соревнования и в Кубке России. Теперь Денис будет выступать только за 2Drots.