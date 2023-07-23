Гудай покинул «Зеленоград». Защитник 2Drots совмещал выступления за клубы

Теги Зеленоград любительский футбол «Гудай» Денис Гудаев 2Drots Медиафутбол

Гудай объявил об уходе из «Зеленограда».

«Официально, я покидаю ФК Зеленоград!

Хочу сказать огромное спасибо за прекрасное время проведенное вместе команде, тренерскому штабу, персоналу, руководству и болельщикам, благодарен всем и каждому!

Удачи и успехов в борьбе за чемпионство и в финале кубка! Всегда буду переживать и болеть за вас! Всех люблю, ценю и обнимаю! Еще увидимся на зеленом прямоугольнике», – написал защитник 2Drots.

Футболист совмещал выступления за «Зеленоград» в чемпионате Московской области и за 2Drots в медиафутбольных соревнования и в Кубке России. Теперь Денис будет выступать только за 2Drots.

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4 комментария

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spiritbreacker
Ответ Overkiller
"Теги Зеленоград любительский футбол «Гудай» Денис Гудаев 2Drots Медиафутбол" На Х это в рубрике футбол???
Душных снобов раздражать
+6
0
+6
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Overkiller
"Теги Зеленоград любительский футбол «Гудай» Денис Гудаев 2Drots Медиафутбол"

На Х это в рубрике футбол???
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
spiritbreacker
Ответ Overkiller
"Теги Зеленоград любительский футбол «Гудай» Денис Гудаев 2Drots Медиафутбол" На Х это в рубрике футбол???
Душных снобов раздражать
+2
0
+2
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