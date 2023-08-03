Форвард «Денег» Трегулов о Гаучо из 2Drots: «Он очень много обыгрывает, владеет мячом и вытаскивает его в финальную треть поля»

Дамир Трегулов оценил игру форварда 2Drots Гаучо в игре против «Сахалина».

– Как тебе игра во вчерашнем кубковом матче 2Drots – «Сахалин»?

– Гаучо отыграл хороший матч, сделал большой объем работы, обыгрывал, создавал моменты. Хорошо смотрелся в целостной картинке команды.

– Опять он не забил. Не считаешь, что Гаучо не подходит 2Drots? Может им нужен нападающий-столб?

– Такие команды как 2Drots должны быть разносторонними, чтобы в зависимости от игры и соперника иметь возможность перестроить игру. Им просто нужен еще нападающий.

На мой взгляд на результативность Гаучо влияет нетипичная игра для нападающего. Он очень много обыгрывает, владеет мячом и вытаскивает его в финальную треть поля – это очень большая редкость для центрального нападающего.

Если бы он был только в штрафной площади, я думаю, он бы забивал намного больше. Но какая разница, если команда победила? Для любого футболиста это превыше всего!

– Ты играл против 2Drots с , и без него. Изменилась ли их игра, после его ухода?

– Изменилось, но не сильно. Они так же создают большинство на флангах и хорошо их взламывают за счет сильных футболистов, которые отыгрывают один в один. Плюс играют они давно почти в одном составе. Их сыгранность, наверное, лучшая в медиафутболе.

Кутуз был форвардом, на которого играла команда и для него создавались моменты, а он превосходно их реализовывал. Также он много играл на отыгрыше, цепляясь за сложные мячи и скидывая их партнерам.

Гаучо же во многих случаях пытается сделать все сам. Иногда заигрывается, перетягивая на себя работу других футболистов, – рассказал нападающий медиафутбольного клуба « » в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

2Drots обыграли «Сахалин» (2:0) в матче первого раунде Пути Регионов Фонбет Кубка России и вышли в следующую стадию турнира, где сыграют с «Муромом».

Напомним, что в начале 2023-го лучший медиафутболист прошлого года покинул 2Drots, после чего Гаучо стал основным форвардом команды.