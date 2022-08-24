МФЛ-4: дата начала, участники, где пройдут матчи, новый регламент, все о Медийной Футбольной Лиге 4 эпизод

Совсем недавно отгремели баталии в рамках третьего сезона Медийной футбольной лиги, закончился очередной Московский Кубок Селебрити, а уже менее чем через месяц стартует четвертый чемпионат МФЛ. Будут ли какие-то отличия или новшества? Вся информация из первых уст. Президент медиалиги Николай Осипов ответил на вопросы некоторых телеграм-каналов.

Когда и где старт четвертого сезона

Как было объявлено ранее, дата старта очередного чемпионата не поменяется. Первый тур пройдет 19–20 августа. Играть команды будут по-прежнему на стадионе «Москвич» в Одинцово. Впрочем, вполне возможно, что в сентябре у лиги будет собственный стадион.

Регламент турнира

В этом смысле также все останется по-прежнему. Осипов считает, что вносить какие-то изменения за месяц до старта нецелесообразно. Хотя есть два формата проведения турнира. Он может пройти в качестве полноценного регулярного сезона и как Кубок Лиги. У второго варианта есть свои сторонники, прежде всего из-за интригующей составляющей. В нем смогут принять участие большее число команд, будет составлена интересная сетка. Президент считает, что идеальным вариантом было бы проведение турнира сначала в виде гладкого чемпионата, а затем после непродолжительного перерыва Кубка с матчами на выбывание.

Участники кто будет играть

Количество команд в Медийной футбольной лиге точно не уменьшится, а скорее увеличится. В регулярном чемпионате примут участие 16 футбольных коллективов. Если турнир будет проходить в виде Кубка, то и команд будет больше. Уже сейчас речь идет о нескольких новичках. В первую очередь, «Хардкор», кроме того, в Лигу может вернуться SD Family. Также есть намерения у некоторых команд их поп-ММА или из мира моды. Болельщикам предстоит увидеть очень интересные проекты. Призовой фонд турнира может быть увеличен в четыре раза по сравнению с предыдущим.