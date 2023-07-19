Lixxx, Райзен и Сибскана среди участников Кубка Фиферов 2023, SXyter и «Амкал» – нет
Кефир объявил полный состав участников Кубка Фиферов 2023.
1. Кефир
2. Пандос
3. Сибскана
4. Шерманы
5. Форзарезор
6. Ромарой
7. Мбэйп
8. Клен
9. «Родина Медиа» (Блатов, Текила, Димитрий Тарасов)
10. Stanos
11. Фаворит
12. Акул
13. Low Low Cow
14. Чейз
15. Бабатумба
16. Мозз
17. Максвел
18. Некласико и Крысева
19. Белка
20. Ваня Джет
21. Гена Миллер
22. Гудмакс
23. Эрик и Богдан Тимошенко
24. Райзен
25. Вилсаком
26. Кино Огонь
27. Денчик Фломастеров
28. Жека и Некит 2Drots
29. Финито
30. Black Star
31. Россия 23
32. Dmitry Lixxx
21 июля состоится жеребьевка клубов для участников, 23 июля – жеребьевка 1-го тура. 25-26 июля состоится 1-й тур кубка.
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