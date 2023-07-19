Lixxx, Райзен и Сибскана среди участников Кубка Фиферов 2023, SXyter и «Амкал» – нет

Теги Дмитрий Тарасов Антон «Klenoff» Кленов Ромарой Андрей Сибскана Виктор Блатов FIFA 23 Родина Медиа Мбэйп «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Никита «Персона года» Панасюк Богдан Тимошенко Белка Финито Форзарезор «Райзен» Артем Кузьмин «STANOS» Стас Малиев «T-Killah» Александр Тарасов Эрик 2Drots Медиафутбол

Кефир объявил полный состав участников Кубка Фиферов 2023.

1. Кефир

2. Пандос

3. Сибскана

4. Шерманы

5. Форзарезор

6. Ромарой

7. Мбэйп

8. Клен

9. «Родина Медиа» (Блатов, Текила, Димитрий Тарасов)

10. Stanos

11. Фаворит

12. Акул

13. Low Low Cow

14. Чейз

15. Бабатумба

16. Мозз

17. Максвел

18. Некласико и Крысева

19. Белка

20. Ваня Джет

21. Гена Миллер

22. Гудмакс

23. Эрик и Богдан Тимошенко

24. Райзен

25. Вилсаком

26. Кино Огонь

27. Денчик Фломастеров

28. Жека и Некит 2Drots

29. Финито

30. Black Star

31. Россия 23

32. Dmitry Lixxx

21 июля состоится жеребьевка клубов для участников, 23 июля – жеребьевка 1-го тура. 25-26 июля состоится 1-й тур кубка.

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