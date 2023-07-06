«Родина» повторно просмотрит вратаря 2Drots Сычева

Вратаря 2Drots Дмитрия Сычева вновь пригласят в «Родину» на просмотр.

«В «Родине» топовый тренер вратарей – Алексей Антонюк. Он работал с большим количеством голкиперов, которые потом стали футболистами сборной разных возрастов – Крицюк, Сафонов, Агкацев, Адамов. Антонюк – сильный специалист, ему нужно больше времени, чтобы разобраться в . Первое впечатление о Дмитрии хорошее, школа у него есть в профессиональном плане. Есть у него свои ограничения, нужно понять насколько они у него существенны.

Нам было некорректно удерживать Диму дальше на сборах. У него был полуфинал с 2Drots в Казани, потом финал с « ». Мы посчитали, что будет некорректно перед таким матчем опять его дергать к нам на сборы к первой команде. Сейчас мы ему предложим вернуться на просмотр.

Надо в нем чуть глубже покопаться, за одну тренировку невозможно протестировать вратаря в полной мере. Там десятки аспектов игры голкипера. И это тестирование в рамках тренировочного режима занимает около недели.

Сычев – очень классный парень, позитивный, живой как вратарь. У него есть чутье и реакция, с помощью этих двух качеств он и играет. Поэтому надо понять, достаточно ли этих двух качеств, чтобы выступать на более высоком уровне», – рассказал спортивный директор «Родины» Алексей Зинин.

Информация о приглашении Сычева в «Родину» появилась 21 июня. В начале июля партнер вратаря по команде Белка сообщил, что Сычев, скорее всего, останется в 2Drots.