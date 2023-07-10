Сослан Гатагов: «Проще провести суперсложный матч, нежели один день в руководстве клуба»

Сослан Гатагов рассказал, что ему проще тренировать, чем быть менеджером футбольного клуба.

«Быть менеджером, наверное, труднее. Много рутинной работы, организации вокруг футбольной. Проще провести суперсложный матч или какой-то цикл с командой, нежели один день в руководстве клуба. Это очень тяжело», – рассказал руководитель FC Bus в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

В матче полуфинала нижней сетки BetBoom МКС 2023 «Деньги» – FC Bus (1:1, 3:4 по пен) командой гостей с бровки руководил Сослан Гатагов из-за дисквалификации главного тренера команды Алана Гатагова.