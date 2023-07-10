Сослан Гатагов: «Проще провести суперсложный матч, нежели один день в руководстве клуба»

Теги Алан Гатагов Сослан Гатагов Московский Кубок Селебрити FC Bus Медиафутбол

Сослан Гатагов рассказал, что ему проще тренировать, чем быть менеджером футбольного клуба.

«Быть менеджером, наверное, труднее. Много рутинной работы, организации вокруг футбольной. Проще провести суперсложный матч или какой-то цикл с командой, нежели один день в руководстве клуба. Это очень тяжело», – рассказал руководитель FC Bus в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

В матче полуфинала нижней сетки BetBoom МКС 2023 «Деньги» – FC Bus (1:1, 3:4 по пен) командой гостей с бровки руководил Сослан Гатагов из-за дисквалификации главного тренера команды Алана Гатагова.

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