«В любом сезоне лучший – я». Будаков назвал себя лучшим вратарем сезона Winline Медиалиги

Теги Александр Будаков Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Александр Будаков назвал себя лучшим вратарем сезона Winline Медиалиги.

– Кто в прошедшем сезоне лучший вратарь Медиалиги?

– В любом сезоне лучший – я. Тут без вариантов.

– Ты мало играл в сезоне. Как оцениваешь свой переход в «Родину Медиа»?

– Я понимал, на что шел. Уже говорил, что подустал в прошлом году. Очень много было футбола. Да, хотелось бы побольше поиграть, подальше пройти в МКС, чтобы там поиграть, но вылетели. Все нормально – главное, чтобы команда выигрывала, – рассказал голкипер «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Будаков по факту был третьим голкипером «Родины Медиа» в сезоне и сыграл только в двух матчах. Чаще место в воротах занимали Никита Сухоносов или Максим Швагирев.

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