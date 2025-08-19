  • Спортс
«Зенит» не выиграл, мы отложили обсуждение до следующего тура». 70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в 3-м раунде Кубка

Герман Эль Класико объяснил, почему Александр Медведев не сыграл за «Амкал».

«Я очень рад, что мы поставили один российский рекорд и один – мировой. Жаль, что не получилось у Александра Ивановича [Медведева]. Когда начали общение с ним, другого возрастного уже не хотелось.

Не получилось из-за занятости. Но и наше предложение звучало: «Давайте, если «Зенит» выиграет в выходные, вы впишитесь». «Зенит» не выиграл, и мы отложили обсуждение до следующего тура. Может быть, вернемся к обсуждению, я буду только рад», – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Медведев должен был стать самым возрастным игроком в истории российского футбола.

В матче второго раунда FONBET Кубка России «Амкал» – «Калуга» (1:0) медийный клуб установил два рекорда: 226-сантиметровый Павел Подкользин стал самым высоким футболистом в истории, а 14-летний Василий Гончаров стал самым молодым игроком в истории Кубка России.

Мировой рекорд в Кубке России: самый высокий игрок! 226-сантиметровый Подкользин даже почти забил за «Амкал»

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
