Где смотреть ФК Деньги – FC Bus, во сколько прямая трансляция матча, Московский Кубок Селебрити 8 июля
В субботу, 8 июля, в рамках Московского Кубка Селебрити в третьем раунде нижней сетки турнира пройдет матч между командами ФК Деньги и FC Bus.
- Игра состоится на стадионе «Сапсан Арена» в Москве.
- Встречу в прямом эфире будут показывать канал «Матч ТВ» и YouTube-канал.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ФК Деньги – FC Bus
- Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.
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