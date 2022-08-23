Где смотреть ФК Деньги – FC Bus, во сколько прямая трансляция матча, Московский Кубок Селебрити 8 июля

В субботу, 8 июля, в рамках Московского Кубка Селебрити в третьем раунде нижней сетки турнира пройдет матч между командами ФК Деньги и FC Bus.

Игра состоится на стадионе «Сапсан Арена» в Москве.

Встречу в прямом эфире будут показывать канал «Матч ТВ» и YouTube-канал.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют ФК Деньги – FC Bus