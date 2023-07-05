«Вся наша группа атаки лучшая. Крутые пацаны». Швагирев о лучших игроках сезона

Максим Швагирев назвал лучших игроков третьего сезона Winline Медиалиги.

– Кто лучший игрок сезона?

– Очень сложный сезон был. Из нашей команды могу выделить Пичу. Помимо него Никита Маляров, Газдан, Тит Андрюха (Хантер, – прим. Sports), Ахмед – вся наша группа атаки лучшая. Крутые пацаны. Я выберу наших ребят.

– Кто лучший вратарь сезона?

– Много хороших вратарей, которые играли в Премьер-лиге – Абаев, Фильцов. Много сильных вратарей, поэтому сложно. Есть вратари, которые играют третий сезон как я, Сыч, Ваня Зириков. Они всегда на слуху. Федос тоже. Отметил бы нас четверых, кто с первого сезона дошли до финальной стадии, – рассказал голкипер «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.