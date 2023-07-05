«Вся наша группа атаки лучшая. Крутые пацаны». Швагирев о лучших игроках сезона

Теги Илья Абаев Александр Фильцов Никита Маляров Артур Газданов Максим Пичугин Максим Швагирев Андрей Титов Иван Зириков Федор Маслов Winline Медиалига Родина Медиа «Ozoo» Ахмед Абдельааль Медиафутбол

Максим Швагирев назвал лучших игроков третьего сезона Winline Медиалиги.

– Кто лучший игрок сезона?

– Очень сложный сезон был. Из нашей команды могу выделить Пичу. Помимо него Никита Маляров, Газдан, Тит Андрюха (Хантер, – прим. Sports), Ахмед – вся наша группа атаки лучшая. Крутые пацаны. Я выберу наших ребят.

– Кто лучший вратарь сезона?

– Много хороших вратарей, которые играли в Премьер-лиге – Абаев, Фильцов. Много сильных вратарей, поэтому сложно. Есть вратари, которые играют третий сезон как я, Сыч, Ваня Зириков. Они всегда на слуху. Федос тоже. Отметил бы нас четверых, кто с первого сезона дошли до финальной стадии, – рассказал голкипер «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

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