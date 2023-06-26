Дмитрий Егоров: «Медиафутбол – все! Не растет. Это человек с 20 лет не растет, а медиафутбол еще выше будет»

Дмитрий Егоров высказался об успехах Winline Медиалиги и медиафутбола.

«Медиафутбол – все! Каждый новый сезон приходится слышать, что медиафутболу конец.

Только если год назад мы вымаливали соточку в матчах «Амкала» и 2D, то сейчас 120к смотрит буллиты «Амкала» и «Броуков» в 1/4 финала, а старейшее дерби набирает за 200к без пенальти.

Если год назад на тех же играх «Амкала» и 2D не полностью собиралась трибуна «Сапсана», то сейчас даже «Броуки» с «Амкалом» и 2D собирают два аншлага по 3К в Одинцове.

Не растет, не растет. Это человек с 20 лет не растет, а медиафутбол еще выше будет. И не важно, кто будет играть в командах. Главное – открытые клубы, а звезды в них будут меняться», – написал президент «БроукБойз».

15 тысяч на трибунах, 232 тысячи в онлайне – шок-цифры полуфинала 2Drots и «Амкала» в Казани 🔥