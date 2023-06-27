Алан Гатагов о работе в медиафутболе: «Хотел получить признание сына. Профессиональный футбол ему неинтересен»

Алан Гатагов заинтересовался медиафутболом из-за сына.

– Как вы пришли к медийному футболу?

– Сначала к этому пришел Сослан. Мой брат возглавил команду «На Спорте», он также один из основателей клуба. Вот так и пошло. Сын начал смотреть Медиалигу, все челленджи. Хотел получить признание сына.

Вот профессиональный футбол, но ему это неинтересно. Когда видишь, что к медийным игрокам больше внимания, то возникает вопрос как так. Я пошел играть в медийном футболе, сначала в «На Спорте», потом стал тренером этой команды. На сегодняшний день все так.

– Нравится то, чем вы занимаетесь?

– Да, приятно в непростое время развлекать народ. Все для этого делается. Ничего плохо не вижу, уже закалился. Где-то над собой могу посмеяться.

– Нравится больше, чем профессиональный футбол?

– Да, конечно. Профессиональный футбол в прошлом. Не представляю себя без медиафутбола, – рассказал экс-футболист «Локомотива», «Динамо» и главный тренер FC Bus.