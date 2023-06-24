Деменьшин о «Сахалинце» в МФЛ: «Нужны ли такие команды? А почему бы и нет. Мы на МКС заявлялись, про нас так же говорили»

Антон Деменьшин высказался об участии «Сахалинца» в Winline Медиалиге.

«Нужны ли такие команды? А почему бы и нет? Думаю, с точки зрения атмосферы, кому-то покажется, что это профики, но изначально, я хочу сказать про нашу команду, мы тоже на заявлялись, и про нас так же говорили.

Со временем мы смешали состав по правилам МФЛ. Так же и они. У них есть Миша Литвина. Интерес в том, что в футбол играет команда. Хочу сказать им огромное спасибо.

Команда играла и давала играть нам», – рассказал полузащитник «Бей Беги» в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

« » одержал победу над «Сахалинцем» в четвертьфинале (2:1).