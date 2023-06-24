Деменьшин о «Сахалинце» в МФЛ: «Нужны ли такие команды? А почему бы и нет. Мы на МКС заявлялись, про нас так же говорили»

Теги Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига Бей Беги Антон Деменьшин МФК Сахалинец Медиафутбол

Антон Деменьшин высказался об участии «Сахалинца» в Winline Медиалиге.

«Нужны ли такие команды? А почему бы и нет? Думаю, с точки зрения атмосферы, кому-то покажется, что это профики, но изначально, я хочу сказать про нашу команду, мы тоже на МКС заявлялись, и про нас так же говорили.

Со временем мы смешали состав по правилам МФЛ. Так же и они. У них есть Миша Литвина. Интерес в том, что в футбол играет команда. Хочу сказать им огромное спасибо.

Команда играла и давала играть нам», – рассказал полузащитник «Бей Беги» в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

«Бей Беги» одержал победу над «Сахалинцем» в четвертьфинале Медиалиги (2:1).

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
МКС - это Международная Космическая Станция?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий