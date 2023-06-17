«Сахалинец» играет с «Бей Беги» в четвертьфинале Winline Медиалиги

Теги Winline Медиалига Бей Беги МФК Сахалинец Медиафутбол

«Сахалинец» и «Бей Беги» встречаются в четвертьфинале Winline Медиалиги.

17 июня, суббота

«Сахалинец» (стартовый состав): Трубицын, Гранат, Янбаев, Марченко, Руни Jr, Евгеньев, Гайнуллин, Шешуков, Новиков, Васиченко, Рубцов.

«Бей Беги» (стартовый состав): Гусев, Арсланов, Опоку, Налетов, Ежов, Данильянц, Пилиев, Поликарп, Деменьшин, Стукалов, Поповицкий.

Матч проходит на стадионе «Нижний Новгород».

Начало матча – 15:00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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