«Сахалинец» Литвина получил лицензию для участия во Второй лиге после апелляции
«Сахалинец» продолжит выступление во Второй лиге.
Клуб получил соответствующую лицензию РФС на сезон-2023/24.
В начале июня «Сахалинцу» отказали в получении аттестата, но команда подала апелляцию.
«У клуба поменялся генеральный партнер по ходу сезона, и к первому этапу лицензирования были готовы не все документы по смене партнера.
Но на апелляции мы без проблем предоставили документы, и клуб получил лицензию на новый сезон», – сообщил Медиафутболу на Sports.ru исполнительный директор «Сахалинца» Сергей Брейн.
В нынешнем сезоне команда занимает последнее место в таблице Второй лиги (группа 3А), набрав 16 очков в 21 матче.
«Сахалинец» – клуб блогера Михаила Литвина. В Winline Медиалиге выступает еще одна его команда с таким же названием.
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