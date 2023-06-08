«Сахалинец» Литвина получил лицензию для участия во Второй лиге после апелляции

«Сахалинец» продолжит выступление во Второй лиге.

Клуб получил соответствующую лицензию РФС на сезон-2023/24.

В начале июня «Сахалинцу» отказали в получении аттестата, но команда подала апелляцию.

«У клуба поменялся генеральный партнер по ходу сезона, и к первому этапу лицензирования были готовы не все документы по смене партнера.

Но на апелляции мы без проблем предоставили документы, и клуб получил лицензию на новый сезон», – сообщил Медиафутболу на Sports.ru исполнительный директор «Сахалинца» Сергей Брейн.

В нынешнем сезоне команда занимает последнее место в таблице Второй лиги (группа 3А), набрав 16 очков в 21 матче.

« » – клуб блогера Михаила Литвина. В Winline выступает еще одна его команда с таким же названием.