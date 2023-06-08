«Сахалинец» Литвина получил лицензию для участия во Второй лиге после апелляции

Теги РФС Вторая лига ФК «Сахалинец» Winline Медиалига МФК Сахалинец Медиафутбол

«Сахалинец» продолжит выступление во Второй лиге.

Клуб получил соответствующую лицензию РФС на сезон-2023/24.

В начале июня «Сахалинцу» отказали в получении аттестата, но команда подала апелляцию.

«У клуба поменялся генеральный партнер по ходу сезона, и к первому этапу лицензирования были готовы не все документы по смене партнера. 

Но на апелляции мы без проблем предоставили документы, и клуб получил лицензию на новый сезон», – сообщил Медиафутболу на Sports.ru исполнительный директор «Сахалинца» Сергей Брейн.

В нынешнем сезоне команда занимает последнее место в таблице Второй лиги (группа 3А), набрав 16 очков в 21 матче.

«Сахалинец» – клуб блогера Михаила Литвина. В Winline Медиалиге выступает еще одна его команда с таким же названием.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий