Комик Фил Воронин: «Следующая цель – выйти на поле в статусе профессионального футболиста»

Филипп Воронин поделился целями на профессиональную карьеру.

– Что ты почувствовал, когда стал профессиональным футболистом?

– Не отношусь к этому серьезно. Это прикол, дополнительная история из жизни.

Следующий шаг – выйти на поле в статусе профессионального футболиста. Либо за «Амкал» в Кубке России, либо другая имиджевая история, какой-нибудь «Зоркий» подписал бы меня на полгода и на 89 минуте какого-нибудь матча Второй лиги меня выпустил.

Если бы «Салют» подписал – вообще сказка была бы. Я за Салют болел, ходил на трибуну. Когда завирусилась эта тема после «Коммент.Шоу» – можно было бы продлить эту историю, чтобы «Салют» подписал самого популярного игрока на Transfermarkt. Потренироваться и в какой-то игре за них выйти, – сказал защитник «Амкала».

В мае 2023 Воронин становился самым популярным футболистом на Transfermarkt, обогнав Холанда, Кварацхелию, Месси и Роналду. Фил появился на Transfermarkt после участия «Амкала» в Фонбет Кубке России.