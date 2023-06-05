Более 11 тысяч билетов продано на игру «Бей Беги» с «Народной Командой» на «Открытие Банк Арене»

В Winline Медиалиге могут побить рекорд посещаемости.

На матч 6-го тура МФЛ-3 « » – «Народная Команда» реализовано больше 11 тысяч билетов.

Билеты на игру продаются по цене от 100 до 350 рублей.

Рекорд посещаемости был установлен на финальном матче 1-го сезона в прошлом году.

На «ВТБ Арену» на игру 2Drots – пришли 11 тысяч зрителей.

«Бей Беги» – « » сыграют сегодня, 5 июня, на «Открытие Банк Арене». Начало встречи в 19:30.

Символический удар перед матчем нанесет Олег Романцев.

Хаким Зиеш будет на скамейке запасных «Бей Беги». Ожидается выступление рэпера ST.

Сегодня спартаковское дерби на «Открытие Банк Арене»: команда Джикии и Соболева против фанатов «Спартака»