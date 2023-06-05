Более 11 тысяч билетов продано на игру «Бей Беги» с «Народной Командой» на «Открытие Банк Арене»

Теги Открытие Банк Арена рекорды 2Drots Winline Медиалига Basement Бей Беги Народная Команда Медиафутбол

В Winline Медиалиге могут побить рекорд посещаемости.

На матч 6-го тура МФЛ-3 «Бей Беги» – «Народная Команда» реализовано больше 11 тысяч билетов.

Билеты на игру продаются по цене от 100 до 350 рублей.

Рекорд посещаемости Медиалиги был установлен на финальном матче 1-го сезона в прошлом году.

На «ВТБ Арену» на игру 2Drots – Basement пришли 11 тысяч зрителей.

«Бей Беги» – «Народная Команда» сыграют сегодня, 5 июня, на «Открытие Банк Арене». Начало встречи в 19:30.

Символический удар перед матчем нанесет Олег Романцев.

Хаким Зиеш будет на скамейке запасных «Бей Беги». Ожидается выступление рэпера ST.

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3 комментария

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Caniball
Популярность связана только с тем, что из-за fan id ребята не ходят на трибуну Б.
А тут можно прийти и позаряжать.
Если и дальше так пойдет, то и на матчи медиалиги скоро введут fan id.
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arspurs9
Ответ Caniball
Популярность связана только с тем, что из-за fan id ребята не ходят на трибуну Б. А тут можно прийти и позаряжать. Если и дальше так пойдет, то и на матчи медиалиги скоро введут fan id.
Популярность связана как с фан айди, так и с раскруткой медиафутбола. Там нет правила РПЛ, что «болельщик - зло», они хоть как то пытаются раскрутиться, люди и ходят. Как я понимаю, у каждой команды свои поклонники. За Народную Команду и Бей-Беги болеют в основном спартаковцы, за те же Амкал и 2дротс дети (в этом вообще ничего плохого), за кого то еще индивидуальные поклонники и ничего ужасного.
В Испании даже Ронни играл там, никаких проблем.
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отлично, игру надо посмотреть!
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