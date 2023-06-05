Более 11 тысяч билетов продано на игру «Бей Беги» с «Народной Командой» на «Открытие Банк Арене»
В Winline Медиалиге могут побить рекорд посещаемости.
На матч 6-го тура МФЛ-3 «Бей Беги» – «Народная Команда» реализовано больше 11 тысяч билетов.
Билеты на игру продаются по цене от 100 до 350 рублей.
Рекорд посещаемости Медиалиги был установлен на финальном матче 1-го сезона в прошлом году.
На «ВТБ Арену» на игру 2Drots – Basement пришли 11 тысяч зрителей.
«Бей Беги» – «Народная Команда» сыграют сегодня, 5 июня, на «Открытие Банк Арене». Начало встречи в 19:30.
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А тут можно прийти и позаряжать.
Если и дальше так пойдет, то и на матчи медиалиги скоро введут fan id.
В Испании даже Ронни играл там, никаких проблем.