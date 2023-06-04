Экс-тренер «Амкала»: «Нагучев – помойка. Второй по токсичности и глупости персонаж в Медиалиге»

Теги Роман Нагучев Амкал Winline Медиалига Медиафутбол

Юрий Бабин раскритиковал Романа Нагучева.

«Нагучев – помойка. Наконец кто-то это сказал вслух. Шнякин сейчас, комментируя матч «Броуков» и «Козлов», рассказал, что так в закулисье называют этого персонажа и его факты, который почему-то думает, что Медиалига – это про то, чтобы быть тупым комментатором и нести чушь, оскорблять людей. Плюс, комментируя игры 2 команд, он всегда замечает только одну.

Слышу его и сразу выключаю звук. Он второй по токсичности и глупости персонаж в Медиалиге. Ну а первый неадекват комьюнити вчера сделал то, что давно пора было (вероятно, Бабин имеет уход Василия Маврина из «Амкала» – Sports). Надеюсь надолго. Шансы «Амкала» на титул выросли в 12 раз. Очень рад за команду!», – написал бывший главный тренер «Амкала».

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