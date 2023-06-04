Тиктокер Володя XXL подал заявку на ФНЛ. Драфт

Теги Первая лига Дмитрий Кортава Winline Медиалига «Володя XXL» Владимир Горяинов FC Bus Медиафутбол

Тиктокер Володя XXL отправил заявку на участие в драфте ФНЛ.

Об этом рассказал организатор драфта и технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава.

«Мне сказали, что Володя XXL отправил заявку, но я пока не смотрел заявки», – сказал Кортава.

Помимо блогерской карьеры XXL имеет футбольное прошлое – он воспитанник академии курского «Авангарда». Выступал за медиафутбольные клубы «На Спорте» и «БроукБойз». Володя – лучший бомбардир МКС-2021.

Сейчас тиктокер выступает за медиафутбольную команду Bus братьев Гатаговых.

6 комментариев

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psycho
Бензема уходит из "Реала", Володя XXL подал заявку на драфт ФНЛ. Господи, что за день сегодня 🙏
+37
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ТрактоПоктер
Что я только что прочитал ....
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-2
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MishaFCZ
Сделайте уже эти новости,отдельной строкой.
Зачем этот клоун тут вообще нужен?!
+3
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deadjoker
Мудрик на минималках :)) только за этого денег не заплатят
+3
-1
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TiNO
Кровь из глаз уже от этих блогиров, тиктокеров
+2
-1
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Ответ psycho
Бензема уходит из "Реала", Володя XXL подал заявку на драфт ФНЛ. Господи, что за день сегодня 🙏
Ещё не вечер )
0
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