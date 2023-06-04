Тиктокер Володя XXL подал заявку на ФНЛ. Драфт

Тиктокер Володя XXL отправил заявку на участие в драфте ФНЛ.

Об этом рассказал организатор драфта и технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава.

«Мне сказали, что Володя XXL отправил заявку, но я пока не смотрел заявки», – сказал Кортава.

Помимо блогерской карьеры XXL имеет футбольное прошлое – он воспитанник академии курского «Авангарда». Выступал за медиафутбольные клубы «На Спорте» и «БроукБойз». Володя – лучший бомбардир МКС-2021.

Сейчас тиктокер выступает за медиафутбольную команду Bus братьев Гатаговых.