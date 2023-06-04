ФК «10» сойдется в Медиалиге с FC Bus братьев Гатаговых

ФК «10» и FC Bus сыграют в 6-м туре Winline Медиалиги.

С 4-го тура команды в Медиалиге встречаются с соперниками из других групп, которых определила жеребьевка.

ФК «10» на 2 очка отстает от «Сахалинца» в группе A, который уже сыграл свой матч в туре. Победа гарантирует ФК «10» прямой выход в четвертьфинал.

При ничьей будут учитываться дополнительные показатели – по личной встрече, количеству побед равенство, дальше будет учитываться разница голов. Разница голов у ФК «10» лучше, чем у «Сахалинца» – +12 против +8. Соответственно, ничья устраивает «Десятку».

FC Bus потерял шансы на выход из группы.

4 июня, воскресенье

ФК «10» – FC Bus – 20:00

Примечание: время начала матча – московское

Матч пройдет в Одинцове на стадионе «Центральный».