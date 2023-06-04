ФК «Деньги» и 2Drots сыграют в Winline Медиалиге
«Деньги» и 2Drots сыграют в 6-м туре Winline Медиалиги.
С 4-го тура команды в Медиалиге встречаются с соперниками из других групп, которых определила жеребьевка.
Турнирного значения матч не несет. «Деньги» потеряли шансы на выход из группы, они гарантированно последние в группе A.
2Drots напротив – гарантировали себе первое место в группе D и выход в четвертьфинал МФЛ.
4 июня, воскресенье
ФК «Деньги» – 2Drots – 17:00
Примечание: время начала матча – московское
Матч пройдет в Одинцове на стадионе «Центральный».
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