ФК «Деньги» и 2Drots сыграют в Winline Медиалиге

«Деньги» и 2Drots сыграют в 6-м туре Winline Медиалиги.

С 4-го тура команды в Медиалиге встречаются с соперниками из других групп, которых определила жеребьевка.

Турнирного значения матч не несет. «Деньги» потеряли шансы на выход из группы, они гарантированно последние в группе A.

2Drots напротив – гарантировали себе первое место в группе D и выход в четвертьфинал МФЛ.

4 июня, воскресенье

ФК «Деньги» – 2Drots – 17:00

Примечание: время начала матча – московское

Матч пройдет в Одинцове на стадионе «Центральный».