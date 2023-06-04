«Броуки» будут биться за первое место в группе Медиалиги в матче с GOATS
GOATS и «БроукБойз» сыграют в 6-м туре Winline Медиалиги.
С 4-го тура команды в Медиалиге встречаются с соперниками из других групп, которых определила жеребьевка.
«Броуки» на 2 очка отстают от лидера группы C «Титана», который свой матч уже сыграл.
Таким образом, для выхода прямого выхода в четвертьфинал «БроукБойз» нужна победа. В случае ничьей или поражения команда будет играть в стыковом матче за выход в четвертьфинал.
GOATS уже гарантировали себе первое место в группе B.
4 июня, воскресенье
GOATS – «БроукБойз» – начало в 14:00
Примечание: время начала матча – московское
Матч пройдет в Одинцове на стадионе «Центральный».
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