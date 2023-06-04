«Броуки» будут биться за первое место в группе Медиалиги в матче с GOATS

Теги Winline Медиалига GOATS БроукБойз результаты Медиафутбол

GOATS и «БроукБойз» сыграют в 6-м туре Winline Медиалиги.

С 4-го тура команды в Медиалиге встречаются с соперниками из других групп, которых определила жеребьевка.

«Броуки» на 2 очка отстают от лидера группы C «Титана», который свой матч уже сыграл.

Таким образом, для выхода прямого выхода в четвертьфинал «БроукБойз» нужна победа. В случае ничьей или поражения команда будет играть в стыковом матче за выход в четвертьфинал.

GOATS уже гарантировали себе первое место в группе B.

4 июня, воскресенье

GOATS – «БроукБойз» – начало в 14:00

Примечание: время начала матча – московское

Матч пройдет в Одинцове на стадионе «Центральный».

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