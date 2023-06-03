Камил Гаджиев: «От нас «Народной Команде» за победу 200 штук»

Камил Гаджиев заявил, что Fight Nights будут стимулировать «Народную Команду».

«Я ожидал, что так будет. Одно дело собрать качественных исполнителей, другое – поймать игру. Нужно время.

Да, мы усилились: Павлюченко стрельнул, у Овечкина не пошло, Тига вообще не вышел. Вроде бы выглядело все очень звездно, но на деле – все очень даже пресно.

Будем ли стимулировать «Народную Команду»? Да, обязательно! 200 тысяч от нас заплатим! Понимаю, что их не надо мотивировать, но мы обязаны сделать предложение. От нас «Народной Команде» за победу 200 штук», – рассказал руководитель Fight Nights в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Напомним, «Народная Команда» в понедельник играет с «Бей Беги». Для выхода Fight Nights в следующий этап соревнований, необходимо поражение «Бей Беги» в этом матче. Ничья или победа выведет «Бей Беги» в стыковые матчи за право сыграть в 1/4 финала Winline Медиалиги.