Алдонин о шоу-матче сборной с командой Медиалиги: «Зачем? Повысить рейтинг медиафутбола?»

Теги Евгений Алдонин Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Евгений Алдонин против проведения матча сборной России с командой Winline Медиалиги.

– Стоит ли собирать сборную России в июне, раз играть не с кем? Может, лучше пусть игроки проведут полноценный отпуск?

– Как вариант, наверное, да. Никаких турнирных вариантов нет, соперников тоже. Жалко, что не состоится матч с Камеруном. Может быть, еще кого-то подберут в соперники.

– Получается, что кроме Азии нет вариантов. Не был ли ошибкой отказ от турнира в Ташкенте и Бишкеке?

– По большому счету, этот турнир проходит во время отпуска (9-21 июня – Sports.ru). И он не скоротечный, а занял бы какое-то время. Футболистам разрывать отпуск и потом форсировать подготовку к чемпионату – мне кажется, что в этом нет смысла.

– Жара – это существенная причина или скорее отмазка от участия в турнире?

– Какая же это отмазка? На жаре тратишь гораздо больше энергии. Есть вопрос восстановления.

– Может, сборной России сейчас провести шоу-матч со сборной Медиалиги?

– Зачем? Повысить рейтинг медиафутбола? Этот матч не несет никакой спортивной составляющей. Сборники от этой игры не прибавят. Только могут получить травмы.

– А матч с молодежной сборной может вызвать интерес?

– Да, мог бы. Особенно для молодежки, – сказал бывший хавбек сборной России.

5 комментариев

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хотите спарринги для сборной, собирайте сборную легионеров из тех, кто не принимает участие в своих сборных...платите за игру и играйте...можете играть с молодёжной сборной...
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Владимир Молявин
Только не со сборной медиа-лиги. Пусть лучше в отпуск едут.
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или что-то из серии сборная ФНЛ/сборная серия Б...помните такие битвы?
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marco -81
Алдонин-красава! В сад этот медиа, все в сад! Транслируют пусть что хотят - их право, но не лезут к РПЛ и сборным (в любом варианте), есть Тик-Токи и Токи-Тики для любительского спорта, ну и Спортс.ру :))(
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Ответ Владимир Молявин
Только не со сборной медиа-лиги. Пусть лучше в отпуск едут.
не понимаю до сих пор, зачем везде пытаются засунуть этих бездельников из медиалиги, это любительский футбол, вот пусть соревнуются с любителями или сборными такими из других стран, если конечно кто-то на это пойдёт..будь я профессиональным футболистом, то в этом фарсе против сборной медиалиги никогда бы участия не принял, если бы позвали...
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