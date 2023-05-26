Алдонин о шоу-матче сборной с командой Медиалиги: «Зачем? Повысить рейтинг медиафутбола?»

Евгений Алдонин против проведения матча сборной России с командой Winline Медиалиги.

– Стоит ли собирать сборную России в июне, раз играть не с кем? Может, лучше пусть игроки проведут полноценный отпуск?

– Как вариант, наверное, да. Никаких турнирных вариантов нет, соперников тоже. Жалко, что не состоится матч с . Может быть, еще кого-то подберут в соперники.

– Получается, что кроме Азии нет вариантов. Не был ли ошибкой отказ от турнира в Ташкенте и Бишкеке?

– По большому счету, этот турнир проходит во время отпуска (9-21 июня – Sports.ru). И он не скоротечный, а занял бы какое-то время. Футболистам разрывать отпуск и потом форсировать подготовку к чемпионату – мне кажется, что в этом нет смысла.

– Жара – это существенная причина или скорее отмазка от участия в турнире?

– Какая же это отмазка? На жаре тратишь гораздо больше энергии. Есть вопрос восстановления.

– Может, сборной России сейчас провести шоу-матч со сборной Медиалиги?

– Зачем? Повысить рейтинг медиафутбола? Этот матч не несет никакой спортивной составляющей. Сборники от этой игры не прибавят. Только могут получить травмы.

– А матч с молодежной сборной может вызвать интерес?

– Да, мог бы. Особенно для молодежки, – сказал бывший хавбек сборной России.