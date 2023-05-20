Экс-защитник тульского «Арсенала» Денисов – игрок GOATS

Александр Денисов будет выступать за GOATS в Winline Медиалиге.

Денисов экс-футболист московского «Динамо», тульского «Арсенала» и «Тамбова».

Последним профессиональным клубом 34-летнего защитника стал «КАМАЗ».

В Медиалиге Денисов получил статус профессионала. В заявке на матч должны присутствовать не более 8 футболистов имеющих такой статус. На поле одновременно может находиться на более 4 футболистов с профессиональным статусом.