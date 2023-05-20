Экс-защитник тульского «Арсенала» Денисов – игрок GOATS

Теги Александр Денисов КАМАЗ Арсенал Тула Тамбов Winline Медиалига GOATS Медиафутбол

Александр Денисов будет выступать за GOATS в Winline Медиалиге.

Денисов экс-футболист московского «Динамо», тульского «Арсенала» и «Тамбова».

Последним профессиональным клубом 34-летнего защитника стал  «КАМАЗ».

В Медиалиге Денисов получил статус профессионала. В заявке на матч должны присутствовать не более 8 футболистов имеющих такой статус. На поле одновременно может находиться на более 4 футболистов с профессиональным статусом.

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3 комментария

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Вячеслав Клименко
в чем прикол медиалиги, если там играют профи?
Раньше я ещё понимал, там типо медийные люди играли. Обычные.
А теперь это Лига "Списанных игроков"
+17
0
+17
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Андрей Тихонов
Т.е. Канунников, который моложе, играл за сборную и становился чемпионом имеет статус медийного, а Денисов - профессионал. Тут смотрю тоже регламент крутят как хотят.
+9
0
+9
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Никого_нет
Ответ Андрей Тихонов
Т.е. Канунников, который моложе, играл за сборную и становился чемпионом имеет статус медийного, а Денисов - профессионал. Тут смотрю тоже регламент крутят как хотят.
Ну а кто такой это Денисов ? Я вообще первый раз услышал, сначала вообще о Виталие Денисове подумал
А Канунников всяко известнее
+3
0
+3
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