Экс-игрок «Алании» Гиголаев перешел в медиафутбольный клуб «Деньги»

Роланд Гиголаев попал в заявку ФК «Деньги» на Winline Медиалигу.

Гиголаев экс-футболист «Алании», «Ахмата» и «Анжи».

Последним профессиональным клубом 33-летнего полузащитника стал ивановский «Текстильщик».

В Медиалиге Гиголаев получил статус профессионала. В заявке на матч должны присутствовать не более 8 футболистов имеющих такой статус. На поле одновременно может находиться на более 4 футболистов с профессиональным статусом.