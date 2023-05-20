Экс-игрок «Алании» Гиголаев перешел в медиафутбольный клуб «Деньги»
Роланд Гиголаев попал в заявку ФК «Деньги» на Winline Медиалигу.
Гиголаев экс-футболист «Алании», «Ахмата» и «Анжи».
Последним профессиональным клубом 33-летнего полузащитника стал ивановский «Текстильщик».
В Медиалиге Гиголаев получил статус профессионала. В заявке на матч должны присутствовать не более 8 футболистов имеющих такой статус. На поле одновременно может находиться на более 4 футболистов с профессиональным статусом.
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