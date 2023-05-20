Экс-игрок «Алании» Гиголаев перешел в медиафутбольный клуб «Деньги»

Теги трансферы Ахмат Анжи Роланд Гиголаев Алания Владикавказ Winline Медиалига ФК Деньги трансферы Медиафутбол

Роланд Гиголаев попал в заявку ФК «Деньги» на Winline Медиалигу.

Гиголаев экс-футболист «Алании», «Ахмата» и «Анжи».

Последним профессиональным клубом 33-летнего полузащитника стал ивановский «Текстильщик».

В Медиалиге Гиголаев получил статус профессионала. В заявке на матч должны присутствовать не более 8 футболистов имеющих такой статус. На поле одновременно может находиться на более 4 футболистов с профессиональным статусом.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барыга блинами
Сильное название у клуба)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Шаповалов
а причем тут Каннуников?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Laidinen
В такие клубы переходят только когда интересуют исключительно "деньги" :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
16TH STATE
Ахат и Анижа🤦‍♂️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gans.gans.73
как говорится деньги те же, сменки реже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладимирНеПутин
Находиться*
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пушка_Кутепова
Очень слабо играл за Анжи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий