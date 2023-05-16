Президент Московской коллегии судей Французов об арбитре МФЛ Воробьеве: «Пока я буду здесь, он в Москве никогда работать не будет. Постараюсь, чтобы и в Медиалиге не работал»

Теги судьи Сокол Сергей Французов любительский футбол Winline Медиалига Медиафутбол

Сергей Французов высказался об арбитре Winline Медиалиги Владимире Воробьеве.

«На матче «Савеловская-2» – «Сокол» в мае 2021 года он просто убил команду: на последних минутах поставил левейший пенальти, потом перебивали.

Убежал в армию, пришел – и попал в Медиалигу. Пока я буду работать, этот негодяй здесь, в Москве, никогда работать не будет. Он будет врать в глаза, будет делать из себя ангела, а на самом деле это дьявол. Этого человека не исправить, мы пытались – с ним беседовали много, прощали, потому что судить-то он мог: закончил торпедовскую школу, футбол понимает, не идиот. Но вот такой негодяй.

Если этот человек вот так отзывается о федерации, я просто постараюсь сделать, чтобы он в Медиалиге больше не работал. Я напишу все, что знаю», – сказал Французов.

В 2021 году Воробьев был отстранен от всех соревнований под эгидой РОО МФФ. На данный момент Владимир является действующим арбитром Медиалиги.

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10 комментариев

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Мистер Уайт
Президент Французов и агент Маньяков - надо их познакомить.
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WelcomeBackPURE
Московская коллегия судей французов
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Rare Shyy
лига сбитых летчиков
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Tigo_Volchara93
А как он отзывался о Федерации ?
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Hong Kil
Помнится Евсеев так угрожал кому то из своего клуба, а по итогу самому пришлось найти себе другое место работы. Осторожней надо высказываться.
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Юрий Кечко
Требую назначения его на матч Спартака
Что бы желчью можно было захлестнуть всю Россию )))
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Фут.Боль
В Медиалиге президент Французов имеет прозвище Макрон.
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Олег Щёголев
Ответ Мистер Уайт
Президент Французов и агент Маньяков - надо их познакомить.
По чем, кстати, начинающих маньяков предлагают?)
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Руслан Ляхерман
Ответ Hong Kil
Помнится Евсеев так угрожал кому то из своего клуба, а по итогу самому пришлось найти себе другое место работы. Осторожней надо высказываться.
Евсеев из Первой Лиги позвали в Премьер-Лигу и ушёл он из Шинника сам. После того как он отстранил игрока отруководил командой ещё 3 тура. Из Шинника его никто не увольнял, сам ушёл на повышение в Факел. Так,что не говорите откровенную чушь.
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