Президент Московской коллегии судей Французов об арбитре МФЛ Воробьеве: «Пока я буду здесь, он в Москве никогда работать не будет. Постараюсь, чтобы и в Медиалиге не работал»

Сергей Французов высказался об арбитре Winline Медиалиги Владимире Воробьеве.

«На матче «Савеловская-2» – «Сокол» в мае 2021 года он просто убил команду: на последних минутах поставил левейший пенальти, потом перебивали.

Убежал в армию, пришел – и попал в Медиалигу. Пока я буду работать, этот негодяй здесь, в Москве, никогда работать не будет. Он будет врать в глаза, будет делать из себя ангела, а на самом деле это дьявол. Этого человека не исправить, мы пытались – с ним беседовали много, прощали, потому что судить-то он мог: закончил торпедовскую школу, футбол понимает, не идиот. Но вот такой негодяй.

Если этот человек вот так отзывается о федерации, я просто постараюсь сделать, чтобы он в Медиалиге больше не работал. Я напишу все, что знаю», – сказал Французов.

В 2021 году Воробьев был отстранен от всех соревнований под эгидой РОО МФФ. На данный момент Владимир является действующим арбитром Медиалиги.