Тренер 2D Кузнецов недоволен, что 2 его футболиста играют и за другой клуб. Защитник Гудай ответил: «Это не от хорошей жизни»

Теги Зеленоград Дмитрий Кузнецов любительский футбол «Гудай» Денис Гудаев Владислав Семенов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Защитник 2Drots Гудай объяснил, почему параллельно играет за «Зеленоград» в КФК.

Ранее стало известно, что тренер 2D Дмитрий Кузнецов недоволен тем, что его футболисты параллельно выступают за другую команду.

«Мы с Сэмом же не от хорошей жизни туда ездим. В 2Drots не огромные зарплаты, как многие думают. На КФК в месяц выходит неплохой дополнительный заработок.

Был разговор с Викторовичем – он против, так как игры выпадают на дни тренировок, и это дополнительная нагрузка. Он хочет, чтобы мы сосредоточились на команде. К играм в ЛФЛ меньше вопросов, потому что там нагрузка ниже и всегда можно замениться, подышать.

Мы прекрасно понимаем Викторовича, но не можем отказаться от лишней зарплаты и премиальных. Мы предлагали президентам вариант с поднятием зарплаты, чтобы не играть на КФК, но они сказали, что не против, чтобы мы играли. Поэтому и играем», – сказал защитник 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

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7 комментариев

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zzzeeerrrooo
Уберите это с футбольной ветки
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Никому_никабельный
Корреспондентам Sports. ru больше побеседовать не с кем? Неужели всё так плохо
+5
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Андрей Тихонов
Не ту лигу Лигой Приколов назвали.
+3
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Shadow1882
Если верить профилю на спортсе, то чел до 26 лет выше втордива не поднимался, закончил, но до сих пор пытается зарабатывать как футболист. Не знаю даже, чего Кузнецов ожидает...
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romanisti89
бл сделайте отдельный раздел с этой медиалигой, чтобы новости не высвечивались у нормальных любителей футбола. Разделили же новости футбола, хоккея, баскетбола и тд. Введите новую ветку с названием "Шапито" и там публикуйте новости о медиалиге
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Sledim
что вы хотите? -если уж Глушаков после игры в лиге приколов едет играть в медийку
+3
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Александр Смирнов
а может на завод пойти поработать ? или в СВО по контракту - там вроде как до 500000 в месяц поднять собирались...Все толку больше будет
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