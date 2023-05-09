Тренер 2D Кузнецов недоволен, что 2 его футболиста играют и за другой клуб. Защитник Гудай ответил: «Это не от хорошей жизни»

Защитник 2Drots Гудай объяснил, почему параллельно играет за «Зеленоград» в КФК.

Ранее стало известно, что тренер 2D Дмитрий Кузнецов недоволен тем, что его футболисты параллельно выступают за другую команду.

«Мы с Сэмом же не от хорошей жизни туда ездим. В 2Drots не огромные зарплаты, как многие думают. На КФК в месяц выходит неплохой дополнительный заработок.

Был разговор с Викторовичем – он против, так как игры выпадают на дни тренировок, и это дополнительная нагрузка. Он хочет, чтобы мы сосредоточились на команде. К играм в ЛФЛ меньше вопросов, потому что там нагрузка ниже и всегда можно замениться, подышать.

Мы прекрасно понимаем Викторовича, но не можем отказаться от лишней зарплаты и премиальных. Мы предлагали президентам вариант с поднятием зарплаты, чтобы не играть на КФК, но они сказали, что не против, чтобы мы играли. Поэтому и играем», – сказал защитник 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.